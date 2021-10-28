Красноярская школа в микрорайоне Покровский стала лучшим образовательным инклюзивным учреждением в России

Между уроками можно покачаться в гамаке... Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Красноярский образовательный комплекс «Покровский» стал лучшей инклюзивной школой России. В Москве подвели итоги VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021». Отметим, что в очном этапе конкурса свои инклюзивные программы представили более 60 учреждений.

В работе с детьми применяют современные методики – тактильные таблички, карточки и звуковые динамики. Есть сенсорные комнаты и ресурсный класс, где установлены специальные парты, гамаки, тяжелые одеяла для терапии сильно возбудимых детей, «обнимательная» машина. Это установка с двумя мягкими валиками, которая имитирует объятья и успокаивает ребенка.

– Мы самое большое образовательное учреждение, есть и школа, и загородные лагеря. Сопровождаем детей с особыми образовательными потребностями, – рассказывает Яна Ухаботнова, руководитель структурного подразделения образовательного комплекса «Покровский». – Более 170 детей получают коррекционно-развивающие занятия с узкими специалистами. В школе обучаются дети с расстройствами аутистического спектра. В силу своих особенностей они пока не могут самостоятельно передвигаться, поэтому в штате есть сотрудники сопровождения – тьюторы, которые помогают детям. Например, в комнате с гамаком ребята получают новые сенсорные ощущения, успокаиваются от перегрузок, шума, отдыхают. И могут снова приступить к занятиям.

... или поиграть в «обнимательной» машине. Фото: пресс-служба администрации

Основная задача школы – обеспечить право каждого ребенка, который имеет ограничения по здоровью, на качественное доступное образование. С детьми работают 38 педагогов – учителя-логопеды, психологи, дефектологи, тифло- и сурдо-педагоги, тьюторы.

Мария Коробкина, учитель-дефектолог, тьютор ресурсного класса, поясняет, что во время учебного процесса у детей происходит перенасыщение информацией:

– В специальных комнатах ребята разгружаются. Там они восстанавливают психологическое равновесие, эмоциональное состояние – качаются в гамаке, прячутся в городке или под утяжеленным одеялом. Оно прорабатывает глубокую чувствительность тела, разгружая слуховую и зрительную системы.

В качестве приза образовательный комплекс «Покровский» получит адаптационный коммуникатор, который будут использовать в работе с детьми-аутистами.