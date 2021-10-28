В Красноярском крае жена пыталась отомстить мужу, сообщив полицейским, что он ездит пьяный за рулем

Фото: Мария ЛЕНЦ

Супружеская месть вышла на новый уровень – жительница Красноярского края решила вовлечь в семейные разборки сотрудников полиции. 23-летняя девушка сообщила в дежурную часть, что её супруг, якобы в пьяном состоянии чуть не сбил пешехода. Как сообщили в МВД, теперь жительнице региона грозит штраф до 1500 рублей за ложные показания.

Оказалось, что семейная пара крепко поссорилась, после чего супруг уехал на работу, а его жена, затаив обиду, стала продумывать план мести.

Девушка позвонила в дежурную часть и сообщила сотрудникам, о том, что её муж не только уехал пьяный за рулем авто, но еще и чуть не сбил прохожего.

Сотрудники ДПС установили, что автомобиль, которым якобы управлял нетрезвый водитель, стоит на парковке у дома. Свежие следы от шин транспортного средства отсутствовали, двигатель не был нагрет, а сам супруг, он же владелец автомобиля, находится на рабочем месте в соседнем населенном пункте.

Девушка довольно скоро «покаялась» и сменила показания. Теперь за ложное показание свидетеля ей грозит штраф до 1500 рублей.