В Красноярском крае за сутки ковидом заболели 647 человек

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28 октября в Красноярском крае установлен новый антирекорд заболеваемоси коронавирусом – 647 случаев за сутки. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразились 129 225 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 545 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 113 942 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 30 человека8. Общей сложности от болезни скончались 6 475 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 41 270 контактных человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3 751 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 256. Проведено тестов на коронавирус всего 3 935 413, из них за последние сутки 13 160., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.