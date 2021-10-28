В Красноярске погиб 64-летний мужчина, пытаясь пролезть под тепловозом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске под тепловозом погиб 64-летний мужчина, залезший под поезд, чтобы сократить путь. Как сообщают в Восточном межрегиональном СУТ СК России, ведомство проводит проверку.

ЧП произошло еще 26 октября. Следствие выяснило, что в вечернее время на станции «Енисей» мужчина пытался сократить дорогу, перейдя через подъездные пути. Он залез под маневренный тепловоз, стоящий на его пути, но выбраться из-под него не смог, так как состав начал движение. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Восточное МСУТ СК России очередной раз обращает внимание граждан на то, что железная дорога является источником повышенной опасности для жизни и здоровья. Пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии!