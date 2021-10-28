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Звезды28 октября 2021 12:14

В Красноярском музыкальном театре пройдет сольный концерт Светланы Кольяновой «Сквозь танго»

Концерт пройдет 29 октября 2021 года
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Музыкальный театр

Фото: Музыкальный театр

В Красноярском музыкальном театре 29 октября в 19:00 состоится сольный концерт заслуженной артистки России Светланы Кольяновой «Сквозь танго». Это концерт – исследование одного из самых страстных и чувственных танцев, его артистка подготовила для зрителей в честь своего юбилея.

В одном из своих интервью солистка отметила, что жизнь актрисы подобна страстному и непредсказуемому танцу, и танец с театром, пожалуй, самый захватывающий.

Любителей музыки и поклонников пластического искусства ждут великолепный голос Светланы Кольяновой и танго в самых необычных его проявлениях, которые проиллюстрируют разные фрагменты из жизни женщины.

Партнёрами артистки в этот вечер станут коллеги по сцене: Леонид Забоев, Рустам Исанов, заслуженный работник культуры Красноярского края Иван Сосин, а также артисты балета и оркестра театра. Специальный гость – заслуженный артист России Александр Шендрик (аккардеон).