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Происшествия28 октября 2021 11:49

В Красноярске сотрудники ФСБ изъяли особо крупную партию синтетического наркотика

Запрещенное вещество продавали через интернет-магазин
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудники ФСБ изъяли особо крупную партию наркотического вещества, которая должна была быть реализована через интернет-магазин. Как сообщили в ведомстве, мужчин задержали с поличным во время устройства тайниковой закладки.

УФСБ по Красноярскому краю не только изъяли крупную партию наркотиков, но и пресекли деятельность жителей краевой столицы, являющихся наркокурьерами.

В отношении горожан, причастных к сбыту запрещенных веществ заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».