Фото: администрация Красноярска

В Красноярск привезли первые 4 троллейбуса марки «Адмирал» с аварийным ходом в 1 километр. Как рассказали в администрации города, всего таких машин прибудет в краевую столицу 20 штук. Еще 30 троллейбусов привезут с большим автономным ходом.

Новые троллейбусы модели «Адмирал 6281» были изготовлены компанией ООО «ПК Транспортные системы» в Энгельсе на заказ. Для Красноярска сделали их в белом цвете и нанесли фирменный стиль.

Всего новые модели транспорта рассчитаны на 96 пассажиров. Это полностью низкопольные машины с большой центральной площадкой для удобного размещения инвалидной или детской колясок. Все они оборудованы видеонаблюдением, мультимедийными мониторами, USB-портами для зарядки мобильных гаджетов, валидаторами для безналичной оплаты проезда.