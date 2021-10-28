В Красноярском крае могут ввести QR-коды для посещения общепита и салонов красоты

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В Красноярском крае могут ввести систему QR-кодов для посещения общепита и салонов красоты после того, как практика с использованием будет адаптирована и проверена. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс.

Когда эта практика с использованием кодов будет адаптирована, мы не исключаем распространения такого подхода на предприятия общественного питания, а может быть спа-салонов, парикмахерских и других объектов. Поэтому настоятельно рекомендую жителям региона не затягивать и поставить прививку. Это позволит чувствовать себя свободно и уверенно, - отметил глава края.

Отметим, что на прошлой неделе в Красноярском крае объявили о вводе QR-кодов для привитых и переболевших граждан. А 26 октября в указ с антиковидными мерами было внесено изменение. Теперь свою работу они начнут с 30 октября. Без такого пропуска жители не смогут посетить ТРЦ, а также различные культурные и спортивные массовые мероприятия. Жителям, кому вакцинация противопоказана по медицинским причинам, доступ в ТРЦ и другие места массового скопления людей, будет ограничен.