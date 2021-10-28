В Красноярске холодной водой залило проспект Мира

Проспект Мира немного подтопило Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский проспект Мира залило холодной водой – по дорогам побежали ручьи, на асфальте образовались большие лужи. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы – воды очень много, но откуда она взялась – непонятно. Дождя 28 октября в Красноярске не было.

Проспект Мира немного подтопило Фото: Мария ЛЕНЦ

В СГК пояснили, что в Центральном районе образовалась утечка в холодном водоснабжении. Сотрудники компании уже пытаются оперативно справиться с проблемой.

Проспект Мира немного подтопило Фото: Мария ЛЕНЦ

Для этого у жителей домов по проспекту Мира с нечетной стороны от 25 до 59 дома и у жителей домов на Сурикова, 26, 26\2 будет отключена холодная вода.

Сколько точно займет починка водоснабжения – пока неизвестно. Дополнительную информацию о сроках завершения аварийно-восстановительных работ жители могут получить в диспетчерской службе красноярского водоканала по телефону: 211-39-63.