Красноярского высокопоставленного полицейского проверят на причастность к поджогу чужого автомобиля

Сейчас в следственные органы переданы все имеющиеся материалы по инциденту

В Красноярске одного из руководителей подразделения МВД проверят на причастность к совершению противоправных действий. Как сообщают в МВД, глава ведомства указал дать беспристрастную и объективную оценку действиям одного из своих подчиненных.

Как рассказывает телеграм-канал BAZA, один из высокопоставленных силовиков мог организовать поджог чужого автомобиля во дворе дома, где проживает сам полицейский. Якобы один из жителей повадился ставить свою машину на то место, где всегда привык парковаться руководитель одного из подразделений МВД. Известно, что показания о причастности полицейского к организации поджога дал сам исполнитель.

Сейчас в следственные органы переданы все имеющиеся материалы по инциденту. Если полицейского признают причастным – его ждет уголовное наказание.