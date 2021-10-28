Клиенты Tele2 могут купитькомплект из Xiaomi, страховки и услуг связи со скидкой 30%

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает клиентам приобрести по выгодной цене комплект, в который входит смартфон Xiaomi, услуги связи и страховка гаджета. Устройства Xiaomiпопулярны у клиентов: по итогам августа оборудованиевендора лидирует по продажам в сети Tele2 с долей 42%.

Одним походом в салон абоненты компании могут выгодно закрыть сразу несколько актуальных вопросов: купить смартфон со скидкой, подключить подходящий тариф и позаботиться о защите своего телефона. При приобретении комплекта со смартфономXiaomi по акции «Комбо в салонах связи Tele2»клиенты получат скидку 30% от его розничной цены.

Операторское предложениетакже включает выгодный тариф на три месяца и комплексную страховку гаджета. Пользователи могут защитить свой смартфон от различных страховых рисков: поломки, заливания жидкостью, пожара, кражи и списания средств в этом случае. Страховка будет действовать в течение еще 12 месяцев после окончания срока гарантии от производителя. Ее стоимость рассчитывается исходя из цены устройства.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо купить акционную модель смартфонав салоне связи Tele2 или на сайтеtele2.ru, указав способ получения товара – самовывоз. Далее потребуется подключить страховой продукт для защиты смартфона, подобрать подходящий тариф и внести абонентскую плату за три месяца.