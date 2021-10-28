Красноярцам предлагают решить, где нужно установить зарядные станции для электромобилей

Специалисты компании «Россети Сибирь» вместе с администрацией города Красноярска объявили о начале опроса среди местных владельцев электромобилей и автомобилистов, которые только планируют приобрести машину с электродвигателем. Всех заинтересованных просят высказать мнение, где и какой мощности нужно установить зарядные станции для электрокаров.

- Если у вас уже есть электромобиль, или вы задумываетесь над тем, чтобы его приобрести, то этот вопрос точно для вас! Россети Сибирь и мэрия Красноярска приглашают вас принять участие в формировании удобной для горожан электрозарядной инфраструктуры, – отметили в энергокомпании.

Первыми на вопросы исследования энергетиков ответят жители Красноярска, далее к ним присоединятся остальные сибиряки и жители регионов Дальнего Востока. Энергетики планируют охватить все десять регионов присутствия энергокомпании: Кемеровскую, Томскую и Омскую области, Республики Хакасия, Бурятия, Алтай и Тыва, Красноярский, Алтайский и Забайкальский края.

Примите участие в опросе по ссылке – «Зарядки для электротранспорта: Где, когда и сколько?».

Данные, полученные в результате исследования, будут проанализированы и использованы при планировании размещения зарядных станций для электромобилей в регионах присутствия «Россети Сибирь».