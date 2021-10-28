Из Красноярска открывают новые рейсы по шести дополнительным направлениям

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Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала открытие новых рейсов из Красноярска по 6 дополнительным направлениям – Новосибирск, Тюмень, Ереван, Бухара, Фергана и Самарканд. Как сообщают представители авиакомпании, улететь по выбранным направлениям можно будет с конца октября и начала ноября.

Так, рейсы в Новосибирск и Тюмень будут доступны для пассажиров с 31 октября. В Новосибирск можно будет отправиться ежедневно, стоимость билетов будет начинаться от 4677 рублей. В Тюмень все желающие смогут улететь по понедельникам, четвергам и воскресеньям. За билет нужно будет заплатить от 4953 рублей.

Рейсы в Ереван стартуют с 3 ноября по средам и субботам, стоимость билета будет начинаться от 7447 рублей.

Цена за билет до Ферганы, Бухара и Самарканда начнется от 7447 рублей. В Фергану первый рейс запланирован на 31 октября, на постоянно основе можно будет улететь в четверг и воскресенье. До Бухары рейсы будут выполняться по средам. А с 23 ноября откроется Самарканд. Из Красноярска рейсы стоят в расписании по вторникам и пятницам.