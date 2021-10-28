Экс-руководителя двух красноярских УК подозревают в присвоении 10,7 млн рублей из денег жителей

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В Красноярске заведено уголовное дело в отношении бывшего руководителя двух управляющих компаний. 32-летнего мужчину подозревают в присвоении себе крупной суммы из средств жителей – почти 11 миллионов рублей. Как сообщили в МВД, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Все происходило с октября 2016 года по январь 2020 года. Глава УК получал от жителей 35 домов в Советском, Центральном, Октябрьском, Свердловском районах Красноярска деньги за поставленные ресурсы. Горожане перевели около 45 000 000 рублей, однако часть денег не дошла до ресурсоснабжающих организаций – 10,7 млн рублей, как подозревают силовики, были присвоены руководителем УК.

Сейчас в отношении бывшего главы двух управляющих компаний заведено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Расследование продолжается.