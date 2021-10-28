В Красноярске с 16 ноября запретят остановку и парковку на Дорожной

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 15 ноября автомобилистам запретят останавливаться и парковаться на улице Дорожной. Как рассказали в администрации города, это сделано для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности проезда.

Дело в том, что вдоль довольно узкой проезжей части постоянно паркуются фуры и большегрузные автомобили, это создает конфликты среди участников дорожного движения и повышает угрозу возникновения ДТП.

Установят дорожные знаки на участке от улицы Маерчака до здания по улице Дорожная, 16 строение 2. На всем протяжении участка появятся знаки «Остановка и стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Парковать и останавливать транспорт можно будет только в специально обустроенных парковочных карманах, также обозначенных знаками.

Новая схема движения заработает с 16 ноября 2021 года на постоянной основе.