ФК «Енисей» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Крылья Советов» со счетом 1:0

Фото: ФК Енисей

На домашнем поле красноярский футбольный клуб «Енисей» обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Кубка России. Как отмечает пресс-служба клуба, текущая победа – это реванш за крупное прошлогоднее поражение в Самаре.

Первый тайм прошел с минимальным количеством подходов и моментов. Главная опасность со стороны гостей исходила от Сергея Пиняева, партнеры часто снабжали его мячом, но надежны были защитники «Енисея» в нейтрализации атакующего игрока самарцев. Пару раз к мячу приложился Евгений Песиков, но его ударам не хватило точности.

Во второй половине борьба на каждом участке поля продолжилась. Решающие события произошли в самой концовке: на 80 минуте за второе предупреждение в составе «Крыльев» был удален Дмитрий Цыпченко. И через 3 минуты «Енисей» открыл счет – хлесткий удар под самую штангу получился у вышедшего на замену Никиты Раздорских! Гол, который привел в экстаз красноярские трибуны! Следом Михаил Комков едва не увеличила счет, мяч после его удара голкипер гостей Богдан Овсянников с отскока от газона отбил головой!

Отметим, что пока следующий соперник в Кубке у «Енисея» еще не определился. В 1/8 финала прошли: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Чайка», «Динамо», ЦСКА, «Алания», «Ротор», КАМАЗ, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Кубань», «Балтика».