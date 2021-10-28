Администрация Красноярска ищет проектировщика пешеходного моста из Зеленой Рощи на остров Татышев

В Красноярске уже есть один мост на остров Татышев, по планам должен появиться и второй Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска начала поиск подрядчика, который создаст проект нового моста из Зеленой Рощи на остров Татышев. Как сообщается в документах госзакупки, начальная цена контракта – 7,6 миллионов рублей.

Запланировано, что мост будет соединять проспект Ульяновский и остров Татышев. Победителю тендера нужно будет разработать всю документацию «в составе, достаточном для определения объемов работ и необходимых инвестиций в строительство».

Во время проектирования нужно будет определить не только габариты и длину моста, но оценить необходимость размещение киосков, малых архитектурных форм, продумать подсветку и освещение объекта. Также подрядчик должен будет предложить от трех типов пролетного строения, в том числе вариант вантового моста. К каждому из вариантов нужно продумать строительные материалы и назвать стоимость монтажных работ.