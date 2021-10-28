Россельхозбанк запускает акции по вкладам и накопительным счетам

Для жителей Красноярского края и республики Хакасия года Россельхозбанк запустил новые выгодные акции по проверенному вкладу «Доходный» и накопительным счетам «Моя выгода».

Улучшенные условия этих продуктов можно оценить уже сейчас. В регионах стартовала акция «Весомый процент» по вкладу «Доходный» с возможностью размещения средств по ставке до 8% годовых. Максимальная ставка действует при условии открытия вклада на четыре года.

Специальное предложение будет доступно до 31 декабря 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок 180 дней, 1, 2 или 4 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по депозиту достигает 8% годовых в зависимости от выбранного клиентом срока вклада. Минимальный размер депозита 3 000 рублей при открытии дистанционно и 10 000 рублей при обращении в офис банка.

Также банк запускает акцию по накопительным счетам «Моя выгода». Максимальная ставка по счету составит 8% годовых. При открытии счета на любую сумму устанавливается ставка 5% годовых, далее процентная ставка растет вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений.

«В Красноярском крае и Хакасии вклады Россельхозбанка неизменно пользуются высоким спросом. Более того, год от года показатели растут. Так, по состоянию на конец октября портфель привлеченных средств розничных клиентов достиг почти 20 млрд рублей. Прирост портфеля с начала 2021 года составил 60 млн рублей. Такие высокие показатели объема привлеченных средств физических лиц обусловлены, прежде всего, совершенствованием банковских продуктов и заслуженным доверием со стороны наших вкладчиков. Я уверена, что наши новые предложения, также будут пользоваться популярностью и вкладчики по достоинству оценят их преимущества», - прокомментировала новые продукты директор Красноярского филиала РСХБ Наталья Михайлова.