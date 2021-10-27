Благодаря нацпроекту «Производительность труда» Красноярский котельный завод увеличил сменную выработку более чем на треть

В цехе все идеально организовано - ничего лишнего Фото: Светлана ЮДИНА

За полгода участия в национальном проекте «Производительность труда» Красноярскому котельному заводу удалось достичь высоких показателей роста производительности труда.

Сергей Юферев Фото: Светлана ЮДИНА

– В проект вступили в апреле 2021 года. Конечно, были сомнения, потому что считаем себя опытными специалистами в этой области. Заводу в этом году исполняется 25 лет, – рассказывает Сергей Юферев, генеральный директор ООО «ККЗ». – И все же рискнули! Полгода пролетели как один день. И мы видим результат – за время реализации проекта цех, где реализовывали программу, очень изменился. Кроме того, удалось поднять производительность труда и повысить культуру производства. Благодаря программе мы обучили своих двух тренеров, теперь будем самостоятельно тиражировать опыт на другие производственные участки. Нацпроект – очень нужное и полезное дело!

Шесть месяцев на предприятии работали эксперты Федерального центра компетенций. Профессиональные консультанты обучили рабочую группу предприятия инструментам бережливого производства, помогли создать образцовый участок. Им стал поток «Производство змеевиков, блоков, пролет №1». Доля именно этого продукта в выручке предприятия составляет 40% от общей производимой продукции.

Алексей Штопенко Фото: Светлана ЮДИНА

По словам руководителя проекта от ФЦК Алексея Штопенко, основная задача экспертов не просто прийти и рассказать, как правильно и эффективно работать, а научить рабочую группу видеть и решать проблемы на производстве.

Оптимизация производственного потока дала свои результаты:

На производственном участке провели перестановку сборочных мест столов Фото: Светлана ЮДИНА

- на 31% сократилось время протекания процесса производства (с 195 часов до 138 часов);

- на 68% снизилось незавершенное производство (оптимизированы зоны складирования заготовок с 439 шт. до 144 шт.);

- на 32,5% увеличилась сменная выработка (с 0,415 шт/чел в час до 0,6 шт/чел час).

Чтобы достичь таких показателей, на производственном участке провели перестановку сборочных мест столов, оптимизировали маршруты движения персонала с 88 метров до 36 метров, снизили маршруты движения крана при производстве с 308 метров до 96 метров. В результате изменения в монтаже заглушки змеевика удалось оптимизировать процесс и производить его без участия сварщика, только слесарем, что позволило задействовать данного специалиста на другом направлении.

Для сравнения: на этом участке тоже проведут оптимизацию, а пока он выглядит так Фото: Светлана ЮДИНА

Экономический эффект от реализации проекта на предприятии только за текущий период составил 12,5 млн рублей. Производительность труда отразилась и на размере заработной платы – она выросла на 17%.

- Предприятия, которые реализуют проект на территории края, достигли самых амбициозных показателей, - отмечает Алексей Байшев, заместитель генерального директора по операционной эффективности ФЦК. – В целях нацпроекта заложен показатель, что 50% участвующих в программе предприятий должны достичь роста производительности труда. Красноярская команда по итогам 2020 года показала 79%. Это один из лучших показателей в стране!

Алексей Байшев Фото: Светлана ЮДИНА

НАША СПРАВКА

Нацпроект «Производительность труда» реализуется в Красноярском крае с 2019 года при поддержке министерства экономики и регионального развития края. До 2024 года планируется реализовать проект на 107 предприятиях. На сегодня 65 компаний уже являются участниками проекта.

За счет оптимизации производственных процессов на предприятиях удается:

- в 2 раза снизить время протекания производственного процесса;

- на 50% сократить запасы сырья;

- на 30% снизить издержки предприятий;

- не менее чем на 30% увеличить объем выпуска готовой продукции;

- сократить время выпуска готовой продукции;

- сократить уровень брака при производстве продукции.

Ключевые показатели результативности нацпроекта для экономики: достичь роста производительности труда на предприятиях на 10-15-30% за первые три года участия предприятия в проекте.