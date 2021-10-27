В Красноярске коммунальщики устраняют последствия ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске ликвидируют последствия, обрушавшегося на город 27 октября. Как сообщает пресс-служба мэрии, коммунальщики работают по заявкам, поступившим в ЕДДС.

Так, к 14:00 часам диспетчеры зафиксировали 20 сообщений о последствиях ветра: упавшие дерево и забор обрушились на два автомобиля, также были повреждены линии электропередач, рекламные конструкции, ограды и крыши домов.

- На территории города серьёзных аварийных ситуаций нет. Городские службы, объекты энергетики и ЖКХ работают в штатном режиме, - добавили в мэрии Красноярска.