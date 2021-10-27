En+ Group станет партнером национальной сборной в лыжном сезоне 2021-2022 года

Компания в рамках социального проекта «На лыжи!» передает спортинвентарь лыжным базам, оснащает лыжные комплексы и стадионы в городах присутствия, проводит образовательные семинары для тренеров. Фото предоставлено компанией

En+ Group выступит партнером национальной сборной во время лыжного сезона 2021/2022. Ранее несколько сезонов подряд в этой роли выступала компания РУСАЛ. Отметим, что такое партнерство – часть благотворительного проекта «На лыжи!», начатого в 2016 году по инициативе En+ Group.

С этого года на новой форме спортсменов для участия в гонках будет изображен логотип En+ Group. Кубок мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября 2021 года трехдневным мини-туром в Финляндии, а завершится 20 марта 2022 года в России.

– Мы очень хотим, чтобы лыжный спорт занял важное место в жизни наших сотрудников и жителей регионов, чтобы именно в городах, где работают наши предприятия, вырастали новые чемпионы лыжного спорта, – подчеркнула заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина. – Поэтому сотрудничество с Федерацией лыжных гонок в России для нас особенно ценно. Мы желаем спортсменам и тренерскому составу побед в новом сезоне! Со своей же стороны гарантируем активную работу по продвижению и развитию данного вида спорта. Мы, как и прежде, планируем оснащать лыжные базы оборудованием, развивать специализированную инфраструктуру, организовывать мероприятия, поддерживать юных спортсменов и их тренеров.

КОНКРЕТНО

«На лыжи!» – совместный проект En+ Group, РУСАЛа и Федерации лыжных гонок России. Проект запущен в 2016 году в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. Он был задуман промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской для популяризации лыжного спорта и пропаганды здорового образа жизни. Весной 2021 года завершился пятый сезон проекта, в течение которого компания регулярно передавала спортивный инвентарь и оборудование лыжным базам и спортшколам в Ангарске, Тулуне, Дивногорске и Братске. Также в рамках проекта ежегодно проводятся первенство для молодых лыжников, спортивные праздники и многие другие мероприятия. В сезоне 2020/2021 гг. в отборочных этапах соревнований приняли участие более 500 человек.