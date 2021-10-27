Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 12:32

В Красноярске до четырех полос расширили улицу Матросова

Ограничение движения снято
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Красноярске до четырех полос расширили улицу Матросова. Фото: admkrsk.ru

В Красноярске до четырех полос расширили улицу Матросова. Фото: admkrsk.ru

В Красноярске на Матросова у поворота на Семафорную расширили дорогу до четырех полос. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, ограничение движения на этом участке снято.

Ранее здесь были доступны лишь три полосы движения, что часто оборачивалось дорожным заторами. Также дорожники оборудовали на участке тротуар и правоповоротный шлюз.

- В рамках оптимизации движения здесь будут возведены две подпорные стенки длиной около 30 метров каждая. Они будут выполнены из габионов, - добавили в администрации.