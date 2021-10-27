В Красноярске до четырех полос расширили улицу Матросова. Фото: admkrsk.ru

В Красноярске на Матросова у поворота на Семафорную расширили дорогу до четырех полос. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, ограничение движения на этом участке снято.

Ранее здесь были доступны лишь три полосы движения, что часто оборачивалось дорожным заторами. Также дорожники оборудовали на участке тротуар и правоповоротный шлюз.

- В рамках оптимизации движения здесь будут возведены две подпорные стенки длиной около 30 метров каждая. Они будут выполнены из габионов, - добавили в администрации.