На Богучанской ГЭС начался плановый ремонт гидроагрегата №6

В ходе капитального ремонта запланированы работы на всех основных узлах гидроагрегата. Фото предоставлено компанией

На Богучанской ГЭС приступили к капитальному ремонту гидроагрегата №6 номинальной мощностью 333 МВт. Работы идут по ранее утвержденному графику ремонтов основного оборудования, требованиям нормативной документации и заводов-изготовителей. В мероприятия участвуют сотрудники станции, шеф-инженеры и специалисты Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева.

Напомним, гидроагрегат №6 ввели в промышленную эксплуатацию 6 декабря 2013 года. В 2014 году после эксплуатации при пусковых напорах в течение 12 месяцев провели первый капитальный ремонт и проверку состояния генератора. Капремонт гидроагрегата позволяет объективно оценить общее качество проектирования, изготовления и монтажа оборудования, что имеет большое значение для дальнейшей эксплуатации агрегата и проектирования других ГЭС.

Очередные работы на гидроагрегате №6 продлятся 60 суток и завершатся в первой декаде декабря. До начала ремонта в турбинном водоводе со стороны верхнего бьефа установлен аварийно-ремонтный затвор, осушена проточная часть водовода и отсасывающая труба. В ходе капитального ремонта запланированы работы на всех основных узлах гидроагрегата: инструментальное обследование турбинного водовода и элементов проточной части гидротурбины; визуальный и инструментальный контроль поверхности лопастей рабочего колеса; измерение твердости ответственных узлов крепления. Заключительным этапом подготовки к вводу в работу гидроагрегата станет проведение вибрационных испытаний и испытание на сброс нагрузки с последующим включением в сеть на номинальную мощность.

В течение 2021 года плановые ремонтные работы проходят на всех девяти гидроагрегатах. В ходе текущих ремонтов на гидроагрегатах проводят типовой набор работ и техническое обслуживание вспомогательных систем гидроагрегата.

Совместно с ремонтом основного оборудования проводят и техническое обслуживание смежного оборудования – силового трансформатора и вспомогательных систем агрегатной секции. По требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», все оборудование ГЭС должно регулярно проходить полную проверку всех узлов и частей, обязательным этапом является проведение высоковольтных испытаний полюсов ротора и обмотки статора агрегата.