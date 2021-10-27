В Красноярском крае эпидемический порог по ОРВИ превышен на 55% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ на 55%. Как сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, показатель заболеваемости составляет 68,4 на 10 тысяч человек.

Чаще всего заболевают взрослые красноярцы. Самый высокий уровень заболеваемости в Красноярске, Норильске, Минусинске, Назарове, Боготоле, Ермаковском, Бирилюсском, Новоселовском, Краснотуранском, Идринском, Курагинском и Шушенском районах.

- По данным оперативного мониторинга рост обусловлен преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы и другие, - добавил глава ведомства.

Увеличение доли вирусов гриппа А зафиксировано в Норильске – до 18,5% до учета коронавируса.