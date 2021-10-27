В Красноярском крае эпидемический порог по ОРВИ превышен на 55%
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ на 55%. Как сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, показатель заболеваемости составляет 68,4 на 10 тысяч человек.
Чаще всего заболевают взрослые красноярцы. Самый высокий уровень заболеваемости в Красноярске, Норильске, Минусинске, Назарове, Боготоле, Ермаковском, Бирилюсском, Новоселовском, Краснотуранском, Идринском, Курагинском и Шушенском районах.
- По данным оперативного мониторинга рост обусловлен преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы и другие, - добавил глава ведомства.
Увеличение доли вирусов гриппа А зафиксировано в Норильске – до 18,5% до учета коронавируса.