Строительство аквапарка в Красноярске приостановилось из-за подорожания материалов. Фото: eremin__krsk

В Красноярске приостановилась строительство аквапарка. Как сообщает мэр Красноярска Сергей Еремин, это произошло из-за подорожания стройматериалов.

Фото: eremin__krsk

По словам главы города, материалы подорожали более, чем в 2 раза. Всему виной пандемия коронавируса:

- Коронавирус отразился на экономике, произошёл рост цен в два, а то и более раз на строительные материалы и сами водные аттракционы. Инвестор был вынужден вносить коррективы в проект с привлечением федеральных проектных компаний, которые имеют опыт разработки таких объектов. Это сделано с целью оптимизации затрат на строительство.

В связи с этим пришлось понизить этажность гостиницы с 12 этажей до 8. Однако отходить от плана по созданию самого масштабного аквапарка за Уралом не планируется.

Фото: eremin__krsk

Откорректированная проектная документация находится в Московской госэкспертизе. А на стройплощадке сейчас идет прокладка электросетей.