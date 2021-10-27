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Происшествия27 октября 2021 8:19

22-летнему жителю Красноярска грозит штраф в 50 тысяч рублей за торговлю самогоном

Весь алкоголь у парня конфисковали
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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22-летнему жителю Красноярска грозит штраф в 50 тысяч рублей за торговлю самогоном

22-летнему жителю Красноярска грозит штраф в 50 тысяч рублей за торговлю самогоном

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске поймали 22-летнего самогонщика. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, юноше грозит 50-тысячный штраф.

Сообщение о продаже алкоголя прислал в полицию красноярец, наткнувший на тематический пост в соцсетях. Полицейские начали проверку и выяснили, что 22-летний парень продает самогон по 400 рублей за литр.

- В отношении красноярца собран административный материал по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи –штраф от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией продукции, - передают в пресс-службе ведомства.