Сотни социальных объектов Хакасии получили доступ к интернету от «Ростелекома»

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету 491 социально значимый объект в Хакасии. Для этого до поселков и деревень республики было проложено 665 км волоконно-оптических линий связи. Проект реализован в несколько этапов в соответствии с трехлетним государственным контрактом федеральной компании и регионального правительства.

В 2019 году «Ростелеком» подключил 116 школ, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей, органов государственной власти и местного самоуправления, отделений Росгвардии, музеев, домов культуры и библиотек. В 2020 году — 143 объекта, в 2021 году — 232. Интернетом обеспечены 190 населенных пунктов.

«Создана масштабная телекоммуникационная инфраструктура: оптика проложена в отдаленные поселки всех муниципальных районов Хакасии. Возможность доступа к широкополосному интернету предоставлена не только работникам социальных учреждений, подключиться также могут жители и коммерческие организации», — отметил Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Скорость передачи данных по оптической линии позволяет абонентам работать с большими объемами информации и пользоваться, например, такими решениями от «Ростелекома», как интерактивное телевидение, видеонаблюдение, «Умный дом».

«Благодаря реализации федерального проекта “Информационная инфраструктура” у людей появилась долгожданная возможность подключиться к всемирной сети. Теперь можно говорить о том, что в республике сократился цифровой разрыв между селом и городом. Сельчане смогут получить доступ к электронным библиотекам, курсам онлайн-образования, современным цифровым сервисам», — рассказала председатель государственного комитета цифрового развития и связи Республики Хакасия Екатерина Кузьмина.

Узнать подробнее о сервисах «Ростелекома» можно на сайте компании или по бесплатному номеру 8 800 100 0 800.