В Красноярске перенастроили светофоры на пересечении улиц Чкалова и Киренского Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из-за возникших пробок скорректировали работу светофоров на участке улиц Чкалова и Киренского. Как сообщает пресс-служба мэрии, это единственный способ борьбы с заторами на перекрестке, так как объезд здесь построить невозможно.

- Так как потоки перераспределились, то есть Чкалова стала почти пустой, Киренского, напротив, загруженной, режим работы на перекрестке Киренского-Чкалова настроен следующим образом: в утренний «час пик» время проезда по Киренского составляет более 80 секунд, а в вечерний «час пик» - 95 секунд, - пояснили в администрации.

Напомним, 23 октября в Красноярске на год закрыли проезд по улицам Чкалова, Спартаковцев и Корнеева. Это связано со строительством шестиполосной дороги в створе Волочаевской – от Дубровинского до Копылова.