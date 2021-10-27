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Общество27 октября 2021 6:59

В Красноярске перенастроили светофоры на пересечении улиц Чкалова и Киренского

Все из-за возникших пробок
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске перенастроили светофоры на пересечении улиц Чкалова и Киренского

В Красноярске перенастроили светофоры на пересечении улиц Чкалова и Киренского

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из-за возникших пробок скорректировали работу светофоров на участке улиц Чкалова и Киренского. Как сообщает пресс-служба мэрии, это единственный способ борьбы с заторами на перекрестке, так как объезд здесь построить невозможно.

- Так как потоки перераспределились, то есть Чкалова стала почти пустой, Киренского, напротив, загруженной, режим работы на перекрестке Киренского-Чкалова настроен следующим образом: в утренний «час пик» время проезда по Киренского составляет более 80 секунд, а в вечерний «час пик» - 95 секунд, - пояснили в администрации.

Напомним, 23 октября в Красноярске на год закрыли проезд по улицам Чкалова, Спартаковцев и Корнеева. Это связано со строительством шестиполосной дороги в створе Волочаевской – от Дубровинского до Копылова.