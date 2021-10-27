В Красноярске следователи проверяют конфликт между преподавателем и студентом-второкурсником Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские следователи проверят инцидент между преподавателем истории и студентом второго курса в одном из институтов города. Как сообщалось ранее, преподаватели набросился на ученика, мешавшего вести лекцию.

- По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение проверки. В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям и высказываниям как преподавателя, так и студента, - сообщают в ведомстве.

При этом студенты, обучавшиеся у преподавателя, заявили, что он всегда держал себя в руках, а конфликт произошел из-за того, что студент срывал лекцию.