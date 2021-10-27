В Красноярске оптовый склад оштрафовали на 110 тысяч рублей за грязный пол кузова в грузовике Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский оптовый склад ООО «Континент» оштрафовали за нарушение правил перевозки продуктов. Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, организацию наказали за грязный грузовик.

При проверке выяснилось, что в грузовом автомобиле, на котором продукты развозятся по магазинам и школам, пол кузова застелен фанерой, на которой нашли мусор и деревянную щепу. При этом документов о дезинфекции и мойке автомобиля организация не предоставила.

- Это свидетельствует о том, что транспортное средство моют и очищают нерегулярно, что является нарушением санитарных правил. Нечистое грузовое отделение, в котором перевозится пищевая продукция может являться источником ее загрязнения, - передают в ведомстве.

В итоге на ООО «Континент» наложили штраф в 110 тысяч рублей.