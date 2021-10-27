В Красноярске преподаватель института набросился на студента, мешавшего вести занятия Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском институте железнодорожного транспорта преподаватель напал на студента 2-го курса. Инцидент попал на видео, на кадрах видно, что мужчина схватил молодого человека за шею, после чего между ними возникла словесная перепалка.

Как сообщает «Проспект Мира», парень, на которого напал преподаватель, мешал вести занятие. В итоге тот не сдержался и схватился студента за шею. В ответ юноша перешел с мужчиной на «ты», оттолкнул его рукой и начал высказывать ему претензии.

В соцсетях же пользователи встали на сторону преподавателя, а одна из бывших учениц мужчины написала:

- Очень хорошо знаю этого преподавателя, в своё время обучалась у него, прекрасный человек, уравновешенный и замечательный преподаватель от бога.

Следком же начал проверку по факту конфликта между студентом и педагогом:

- В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям и высказываниям как преподавателя, так и студента, - сообщают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.