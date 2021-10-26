Темпы вакцинации в Красноярском крае удвоились после введения системы QR-кодов

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В Красноярском крае активно растут темпы вакцинации – за последнюю неделю в регионе привилось чуть меньше 40 000 человек, хотя обычно, за этот же срок, прививку ставили всего около 20 000 жителей края. Как сообщают в Роспотребнадзоре, в сумме первый компонент вакцины поставили уже 987 тысяч человек, полностью завершили курс вакцинации — 920 тысяч.

Отметим, что на прошлой неделе в Красноярском крае объявили о вводе QR-кодов для привитых и переболевших граждан. А 26 октября в указ с антиковидными мерами было внесено изменение. Теперь свою работу они начнут с 30 октября. Без такого пропуска жители не смогут посетить ТРЦ, а также различные культурные и спортивные массовые мероприятия. Жителям, кому вакцинация противопоказана по медицинским причинам, доступ в ТРЦ и другие места массового скопления людей, будет ограничен.