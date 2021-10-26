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Общество26 октября 2021 14:09

В Дивногорске появится новое общественное пространство на месте рыбного рынка

Элементами благоустройства станут бывшие контейнеры для перевозок
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: правительство края

Фото: правительство края

В Дивногорске на месте рыбного рынка появится новая общественная локация. Как сообщили в пресс-службе правительства края, обновление закончат к концу 2021 года.

- Общественное пространство будет с торговыми рядами, зонами отдыха, общественного питания, парковками, санитарной зоной. В проекте также предусмотрены навесы, защищающие от осадков и солнца, уличную мебель, освещение, тротуары, качели. Элементами обустройства торгового места станут контейнеры для перевозок, - - рассказали в руководстве регионом.

Контейнеры широко используют во второй раз благодаря их мобильности и многофункциональности. Из них получаются отличные места для питания, торговые точки и прочие общественные пространства. Всего планируется установить 11 блоков-контейнеров: 7 торговых, 2 для кафе, 2 для оборудования санитарной зоны.

Специалисты уже провели на стройплощадке планировку земельного участка, начали прокладывать коммуникации – водоотведение и электросети.