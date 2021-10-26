В Центральном районе Красноярска продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов

Дверные проемы расширены до 80 см, что позволит беспрепятственно попасть в лифт на кресле-каталке или с детской коляской Фото: Светлана ЮДИНА

В Красноярске продолжается капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. К нему относятся ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем (тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения), ремонт фундамента и ремонт лифтов.

В двухподъездном доме на Карла Маркса, 14 полностью меняют лифтовое оборудование – двери на каждом этаже, кабину, подъемник. Монтажные работы здесь уже завершены – заменены направляющие, кронштейны, лебедки. Теперь ведутся электромонтажные работы. Подрядчик планирует закончить работы в ближайшее время – к середине ноября. В общей сложности на замену лифтов в этом доме потратят 2,94 млн рублей, гарантийный срок составит пять лет.

По словам руководителя администрации Центрального района Вадима Войцеховского, замена лифтового оборудования в этом доме – тот случай, когда все работы проходят согласно графику.

Отличительная особенность лифтов – внутреннее оформление, фотообои Фото: Светлана ЮДИНА

– Тема капитального ремонта в Красноярске у всех на устах, часто у горожан много претензий. Здесь же работы выполняются качественно и в установленный срок, – сказал глава района. – Кроме того, радует, что лифт нашего красноярского производителя.

Работы по замене лифтов контролируют специалисты регионального фонда капремонта.

- На территории края мы уже отремонтировали более 2000 лифтов в 670 домах. 998 отремонтированы в Красноярске. Сейчас работы в городе продолжаются на 133 домах, на 43-х уже закончены. В целом темпы по замене лифтов хорошие, до 2025 года остается заменить около 1500 лифтов, - подсчитал исполняющий обязанности генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края Тарас Метляев.

Контролирует капитальный ремонт еще 162 городских многоэтажек МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления». Полностью работы выполнены в 54 домах. Работы по основной части объектов завершатся к концу года. Также в городе началась программа подготовки к капремонту 805 домов, где работы запланированы на 2022–2025 годы.