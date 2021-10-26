Правительство Красноярского края ищет инвесторов для дальнейшего развития АО «Красноярскнефтепродукт» и птицефабрики «Бархатовская»

Птицефабрика «Бархатовская» специализируется на разведении сельскохозяйственных птиц, реализации мяса птицы и выпуске куриного яйца Фото: Мария ЛЕНЦ

Основные положения плана представили губернатору Александру Уссу и депутатам Заксобрания края в ходе «нулевого» чтения законопроекта о краевом бюджете на предстоящий трехлетний период.

В предлагаемый план включены несколько неиспользуемых нежилых объектов и земельных участков в Красноярске и в Рыбинском районе, а также пакеты акций акционерных обществ, находящихся в краевой собственности.

В перечень предприятий, запланированных к приватизации в 2022 году, вошли АО «Птицефабрика «Бархатовская» (100% акций), АО «Коркиноагропромхимия» (100% акций) и АО «Красноярскнефтепродукт» (57,99% акций). Уставная деятельность этих акционерных обществ не связана с выполнением государственных функций – АО «Коркиноагропромхимия» занимается поставкой удобрений, семян, средств химзащиты растений и сельхозтехники. Птицефабрика «Бархатовская» специализируется на разведении сельскохозяйственных птиц, реализации мяса птицы и выпуске куриного яйца. Основным видом экономической деятельности АО «КНП» является торговля топливом.

Целью продажи являются не только поступление дополнительных средств в бюджет – приватизация данных предприятий позволит привлечь профильных инвесторов для их дальнейшего развития. В том, что эти активы края будут интересны рынку, сомнений нет.

Комментируя возможную приватизацию АО «КНП», председатель краевого правительства Юрий Лапшин отметил, что сегодня это стабильно работающее предприятие с крупнейшей в крае сетью АЗС, в то же время нуждающееся в значительной модернизации мощностей. Износ основных фондов компании превышает 50%, для их обновления необходимы вложения в размере около 1 млрд рублей. У края нет достаточных правовых оснований для столь значительных бюджетных инвестиций. Вывод КНП из госсобственности позволит привлечь для этого частные средства.

Несмотря на потребность в модернизации, компания способна заинтересовать инвесторов. В последние годы КНП значительно улучшил показатели своей деятельности – выручка с 2016 года выросла на 41%, чистая прибыль увеличилась в 10 раз. Наведен порядок в системе закупок: компания перешла на биржевые закупки топлива и работает на прозрачных рыночных условиях. Модернизированы АЗС, решен вопрос выноса нефтебазы за пределы города Красноярска. Вместе с другими участниками рынка КНП по-прежнему участвует в обеспечении аграриев топливом и в северном завозе, руководствуясь тенденциями рынка и законодательством о закупках топлива. При этом предприятию приходится конкурировать с крупнейшими нефтяными компаниями – такими как «Роснефть», «Газпром нефть».

- Анализ всех условий показал, что КНП сегодня готов к самостоятельному плаванию. Мы рассчитываем, что приватизация придаст импульс дальнейшему развитию «Красноярскнефтепродукта» и в целом топливного рынка края, – подчеркнул Юрий Лапшин.

Одобренный краевым правительством прогнозный план приватизации станет основой проекта закона «О прогнозном плане приватизации краевого имущества на 2022 год и плановый период 2023-24 годов», который будет внесен на рассмотрение Заксобрания края на этой неделе.