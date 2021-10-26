Красноярская полиция ищет вандалов, изрисовавших исторические здания в центре города

Фото: МВД

В Красноярске полиция ищет вандалов, изрисовавших два исторических здания – на Мира,37 и Сурикова,12. Как сообщают в МВД, заявление о том, что неизвестные ночью «испачкали» здания поступило 26 октября.

- По данному факту участковыми уполномоченными городской полиции проводится проверка. Реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление и розыск лиц, причастных к противоправным действиям, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что за разрисовку городских объектов без разрешения администрации грозит ответственность в размере до 4 000 рублей.