В Советском районе Красноярска реализуется проект для социализации детей с особенностями в развитии

Участок, где строится спецплощадка. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В основе пилотного проекта – адаптивный кинологический спорт, занятия детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с обученными собаками. Чтобы «особенные» дети могли в комфортных условиях проходить социализацию и реабилитацию, между микрорайоном Солнечный и поселком Бадалык в Советском районе идет строительство специальной площадки. Ее размер – 9 тысяч квадратных метров, чуть меньше стадиона «Локомотив». Проект реализуется «Красноярской краевой Федерацией кинологического спорта» на средства Фонда президентских грантов в размере 9 346 189 рублей.

– Некоторым детям только медицинской реабилитации недостаточно, работа с «особенными» ребятами должна включать социальную адаптацию, им нужно учиться преодолевать психологические барьеры и устанавливать контакты с окружающим миром, – разъясняет Екатерина Киселева, президент региональной общественной организации «Красноярская краевая Федерация кинологического спорта». – Некоторые семьи собаку очень хотят, но по разным причинам завести не могут. Спортсмены-волонтеры предоставят детям с ОВЗ возможность провести время в компании специально обученных собак. Также здесь можно будет готовиться к соревнованиям по разным направлениям дрессировки.

На участке планируется обустроить крытый манеж со специальным амортизирующим покрытием из искусственной травы. Это позволит проводить тренировки и мероприятия вне зависимости от погоды и времени года. Также появится многофункциональная дрессировочная площадка, которую можно будет использовать для проведения массовых мероприятий и выгула собак.

Занятия с собаками помогают детям преодолевать психологические барьеры и устанавливать контакты с окружающим миром. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

– Этот проект – принципиально новая методика для работы с детьми с ОВЗ, а затем уже современная и удобная площадка для занятий с собаками, – говорит Равиль Матыгулин, и. о. руководителя администрации Советского района. – Крытая площадка не имеет аналогов в Сибири, на ней можно будет проводить масштабные мероприятия. На этапе строительства зачастую возникают организационные и хозяйственные вопросы, поэтому мы напрямую сотрудничаем с федерацией, помогаем им.

Это уже не первый социальный проект, реализуемый тренерами и волонтерами Красноярской краевой Федерации кинологического спорта в Советском районе. С августа этого года при поддержке благотворительной программы «Сила спорта» Благотворительного фонда Владимира Потанина и районной администрации реализуется проект «Кинология для всех».

Мероприятия проходят на о. Татышев, где дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, занимаются с четвероногими питомцами разным направлениям: аджилити (преодоление снарядов собакой), трюки и танцы с собаками, участвуют в профориентационных программах. Всего в этом проекте в течение года примут участие не менее 50 ребят из Советского района, в том числе это дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята, живущие в приемных семьях.