В Красноярске 27 октября ожидается ветер с порывами до 25 м/с

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 27 октября ожидается сильный ветер – порывы, местами, будут достигать от 15 до 25 м/с. О возможных опасных явлениях погоды красноярцев предупреждают специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Горожанам необходимо помнить о собственной безопасности:

- при усилении ветра ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях;

- соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах;

- держаться подальше от слабо укрепленных конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать возле них автомобили;

- избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.