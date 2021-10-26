Бывший глава ГИБДД Красноярска Алексей Членов назначен полпредом губернатора по Норильску и Таймыру

Александр Усс и Алексей Членов. Фото: правительство Красноярского края

Алексей Членов, бывший глава ГИБДД Красноярска, назначен полномочным представителем губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Александр Усс уже провел рабочую встречу с Алексеем Членовым, где были обозначены основные задачи и направления работ. Главным в отношении Норильска является изменение городской инфраструктуры, на которую планируется потратить около 270 миллиардов рублей.

Алексей Членов родился в 1976 году. Окончил Сибирский юридический институт МВД России в 2008 году, а в 2013 получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В госавтоинспекции работал с 1997 года, начинал службу с должности инспектора ДПС. Награжден медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе».