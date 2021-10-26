Только 1 из 14 поступивших красноярцев с коронавирусом в больницу был привит

Егор Корчагин Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего 1 пациент из 14 поступивших с диагнозом коронавирус имеет прививку от ковида. Такую статистику приводит главный врач Красноярской Краевой больницы Егор Корчагин порталу «Наш Красноярский край».

- Люди не понимают, что, отказываясь от вакцинации, они упускают свой шанс перенести заболевание легче, а зачастую просто остаться в живых. Нам сейчас известно уже много историй, когда члены одной семьи, друзья, подруги делились на антипрививочников и тех, кто принял решение вакцинироваться. В результате один из них оказывался на кладбище. Другой мог переболеть, и даже не очень легко, попасть в госпиталь, но оставался живым. Это совершенно очевидный факт. Мы ведем мониторинг вакцинированных пациентов. Они тоже попадают к нам. Но это один случай на 14 поступивших. Надо понимать, что прививка не дает гарантии от заболевания и даже летального исхода, но вероятность этого значительно ниже, чем у непривитых, - отмечает Егор Корчагин.

По словам медика, от ковида ежедневно погибает около 35 человек в инфекционных стационарах – и это очень серьезная проблема. Прирост пациентов около 100-120 пациентов в сутки, когда в одном отделении всего 30 коек. То есть каждый день в крае открывается три новых отделения под ковидных пациентов.

Главврач озвучил еще одну проблему пандемии – до сих пор нет и в ближайшее время вряд ли появятся лекарства, которые смогут «бить» в коронавирус. А упуская возможность вакцинироваться, в регионе не создается мощная прослойка иммунизированных граждан. Поэтому Корчагин настоятельно рекомендует привиться тем, кто еще раздумывает, дабы облегчить борьбу с ковидом в регионе.