В Красноярске ограничат проезд от Пирогова до Киренского с 1 по 15 ноября

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске для автомобилистов ограничат проезд на участке от улицы Пирогова до улицы Академика Киренского, 25Б. Как сообщили в мэрии, для этого будет перекрыт участок длиной 60 метров от Пирогова до дома Бабушкина, 2. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности.

Кроме того, временные дорожные знаки «Движение запрещено» будут установлены на участке от дома № 25Б по ул. Академика Киренского до дома № 2 по ул. Бабушкина.

Ограничения будут действовать с 08:00 1 ноября до 20:00 15 декабря.