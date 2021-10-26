ВТБ: треть российских семей к 2025 г. улучшат жилищные условия с помощью ипотеки

Число российских семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, вырастет с нынешних 20 до 33% на горизонте 2025 года. Значительную роль в этом сыграют реализация государственных и региональных программ, общая цифровизация ипотеки и точечная поддержка льготных категорий населения. Об этом в ходе выступления в Государственной Думе РФ в понедельник заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

С 2008 года в нашей стране, согласно данным ЦБ РФ, было выдано больше 12 млн ипотечных кредитов. Таким образом, свои жилищные условия за это время смогли улучшить около 20% российских семей – с учетом рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств.

При этом почти 50% жилищных кредитов было выдано с 2018 года, что стало результатом снижения общего уровня ставок и реализации многочисленных социальных программ. Аналитики Группы ВТБ прогнозируют, что ипотечный рынок в России в 2020-2021 гг. вырастет примерно на 40% по числу выданных кредитов относительно 2019 г.

Как отмечают аналитики ВТБ, в 2021 году отношение ипотечного портфеля к ВВП достигло в России 10%. В сравнении с другими странами у отечественного рынка сохраняются большие перспективы роста: в Германии и Франции данное соотношение находится на уровне около 43-44%, в США - 56%, Швеции - 88%. В России, даже с ожидающимися ускоренными темпами роста ипотечного рынка, отношение ипотеки к ВВП вырастет к 2025 году лишь до 11-12%.