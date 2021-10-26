У муниципалитетов появился помощник в привлечении в местные бюджеты средств краевого бюджета

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«Центр регионального развития «Локальная экономика» по поручению министерства экономики и регионального развития провел достаточно глубокий анализ участия муниципальных образований края в мероприятиях госпрограмм края в 2020 году. В преддверии нового бюджетного цикла, когда формируются главные финансовые документы государственного и муниципального управления на 2022 год, эта тема вызвала большой интерес у глав муниципальных образований в рамках организованной встречи в городе Канске. В 2020 году в бюджеты 14 территорий восточного макрорайона края привлечено из краевого бюджета 1875,3 млн рублей, поддержано 350 заявок из 411. Более 60 заявок было отклонено, основные причины - недостаточный объем средств местных бюджетов для обеспечения требований по софинансированию, замечания по качеству оформления заявок, отсутствие проектно-сметной документации.

В результате аналитического исследования были определены территории, органы местного самоуправления которых наиболее активно и продуктивно поработали в прошлом году по привлечению для решения вопросов местного значения средств вышестоящего бюджета. Такой результат был получен благодаря слаженной работе муниципальной команды, координирующей роли непосредственно главы муниципалитета.

Андрей Самара, исполняющий обязанности директора Центра регионального развития, предложил помощь муниципальным образованиям в подготовке аналитических материалов и индивидуальных рекомендаций об участии муниципалитетов в мероприятиях государственных программ с учетом особенностей их социально-экономического развития, кадровых и ресурсных ограничений.

В ближайшее время подобные встречи пройдут во всех зональных группах края.

В 2022 году мониторинг участия муниципальных образований края в мероприятиях госпрограмм края будет продолжен.

ВАЖНО

Реестр действующих мер государственной поддержки в крае находится в свободном доступе на сайте КГКУ «Центр регионального развития «Локальная экономика» и рекомендуется к использованию в работе органов местного самоуправления городских и муниципальных округов, муниципальных районов края.