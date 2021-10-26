В Красноярске за выходные 11 пассажиров общественного транспорта нарушили масочный режим

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В Красноярске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Так, за минувшие выходные без масок в общественном транспорте оказались 11 человек. Как сообщили в администрации Красноярска, было проверено около 68 единиц маршрутного транспорта.

- К сожалению, несмотря на ежедневные профилактические рейды и проводимую нами разъяснительную работу, многие пассажиры продолжают ездить в общественном транспорте без масок, особенно в выходные дни. Теперь каждые субботу и воскресенье будут работать четыре группы специалистов, и выявлять нарушителей в пассажирском транспорте, - рассказал главный специалист департамента транспорта Сергей Нестеров.

Напомним, что нарушителям масочного режима грозят административные штрафы до 30 тысяч рублей.