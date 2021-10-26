Красноярский остров Татышев напомнил словацкому мэру о родной Австрии

Фото: делегация из Словакии фото: администрация

Красноярский остров Татышев напомнил словацкому мэру, посетившему парк в составе делегации, о родной Австрии. Как рассказали в пресс-службе администрации города, руководитель Жилины впечатлился проектами парка и отметил, что многое можно было бы сделать и у них в Словакии.

Петер Фабяне отметил, что все проекты, которые сейчас воплощают в жизнь на острове, актуальны не только для Красноярска, но и для нашего побратима Жилины. Таких парков – окружённых водой, с богатой природой и развитой при этом инфраструктурой – в их городе нет. Но есть другие, похожие по изначальному замыслу территории.

- У вас есть интерес и энергия что-то делать. Потенциал острова для Красноярска огромный. Я вижу, что у вас есть видение, как сделать хорошо, - рассказал о своих впечатлениях после прогулки по острову словацкий мэр.