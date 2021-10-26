Красноярская фирма уклонилась от уплаты более 40 миллионов рублей налогов

Обыски проходили в офисе компании фото: СК

Красноярска фирма уклонилась от уплаты более 40 миллионов рублей налогов путем завышения расходов предприятия и занижения налогооблагаемой базы. Как сообщают в Следственном Комитете, заведено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов в крупном размере».

Следствие считает, чтобы провернуть такую схему, руководство фирмы создало фиктивный документооборот, позволивший компании уклониться от выплаты налогов В период с 2017 по 2019 годы организация предоставляла в налоговый орган налоговые декларации и первичные бухгалтерские документы, где была указанная неверная информация о финансово-хозяйственной деятельности между компанией и еще 25 организациями-контрагентами, якобы оказывающими услуги субподряда при проведении текущего ремонта на объектах, в том числе для проведения Универсиады 2019 года.

После выявления преступления, следователи провели обыски на рабочем месте и по месту жительства руководителя компании, где изъяты цифровые носители, бухгалтерская и прочая документация, связанная с деятельностью фирмы. Расследование уголовного дела продолжается.