ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0

ВТБ с 25 октября запускает предварительный прием заявок по возобновляемой Правительством РФ программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. С ноября по декабрь 2021 года предприниматели смогут получить кредит по ставке 3% годовых.

Льготные условия доступны предпринимателям и юридическим лицам из пострадавших отраслей в соответствии с утвержденным Правительством РФ списком, ранее получившим поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенным в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в ВТБ могут подать клиенты любого российского банка.

«Стратегическая задача ВТБ – постоянная поддержка среднего и малого бизнеса с учетом всех внешних факторов. Сейчас, в связи с вынужденными ограничениями работы, некоторым из отраслей потребуется адресная помощь, поэтому мы приветствуем инициативу правительства по повторному запуску госпрограммы ФОТ 3.0 и заранее приступаем к сбору заявок на льготные кредиты. ВТБ готов принимать заявки не только от своих клиентов, но и от предпринимателей, ранее оформивших кредиты по программам ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 в любом российском банке», − прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Cумма кредита будет рассчитываться исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. На первые полгода клиент будет освобожден от уплаты процентов и основного долга. Более подробные условия программы будут опубликованы Министерством экономического развития РФ в ближайшее время.