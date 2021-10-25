В Красноярском крае строители Высокогорского моста соединили пролетом две опоры будущей переправы

Строители Высокогорского моста соединили пролетом две опоры будущей переправы. Фото: правительство края

Строительство новой переправы через Енисей в Енисейском районе возле поселка Высокогорский движется быстрыми темпами в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Когда мост будет запущен в эксплуатацию, уйдет проблема с транспортировкой автомобилей и людей на правый берег, в районы, где сосредоточены крупные месторождения золота и других полезных ископаемых.

В настоящее время на стройке Высокогорского моста соединили пролетом третью и четвертую опоры. Длина пролета – 105 метров, масса – 840 тонн. На установку конструкции ушло больше месяца. Монтажом занимались 50 человек.

Как рассказал министр транспорта Красноярского края, с начала лета специалисты работали с опорами в русле Енисея. Дно реки в этом месте сформировано преимущественно из гнейса – одной из древнейших горных пород, которая по своим свойствам напоминает гранит. Чтобы мостовые опоры в дальнейшем выдержали нагрузку, специалистам приходилось проводить буровые работы на глубине до двух метров. Прежде чем соорудить многометровую железобетонную конструкцию в русле реки, необходимо было возвести что-то вроде защитного колодца и откачать из него воду.

- Сегодня готовность работ на объекте близится к экватору. Специалисты подошли к отметке в 50%. Из одиннадцати опор будущего моста возвели 7, оставшиеся 4 планируют достроить до конца года. Следующий этап – установка самого большого пролёта, длиной 210 метров и массой 1680 тонн, - сообщил Константин Димитров.

Добавим, что одновременно идет подготовка к строительству автомобильных подъездов к Высокогорскому мосту. Контракты на строительство подразумевают, что подрядчик не только проведёт дорожно-строительные работы, но и в дальнейшем будет содержать объект на протяжении трёх лет.

Для информации: общая протяженность моста составит более 2 километров. Длина через реку Енисей – почти 1200 метров. Мост установят на 11 опор. Переправа обеспечит круглогодичную транспортную доступность 17-ти населённых пунктов, расположенных на правом берегу Енисея. Общая стоимость работ порядка 6 миллиардов рублей.