В Красноярске раскрыли преступление, замаскированное под самоубийство Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следователи раскрыли преступление, тщательно замаскированное под самоубийство. Произошло оно в одной из квартир на улице Новгородской. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Информация поступила 21 октября. Когда криминалисты прибыли на место преступления, они обнаружили там 42-летнего мужчину. Внешне все указывало на то, что расстаться с жизнью было его собственным решением. Однако что-то насторожило сыщиков. Внимательно осматривая место преступления, они установлены детали, которые указывали на инсценировку.

Было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудникам уголовного розыска полиции удалось задержать 37-летнего жителя Красноярска, который может быть причастен к убийству. Установлено, что вечером 21 октября он был в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру к знакомому, там между ними произошла ссора. В результате подозреваемый поясом от халата задушил хозяина дома и попытался придать видимость добровольного ухода из жизни.