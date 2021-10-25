Участок на улице Маерчака. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске подрядчики завершили основной объем дорожного ремонта на участках улиц Калинина и Маерчака. Участки удалось включить в план работ этого года после перераспределения финансирования. Несмотря на позднее для Сибири поступление средств, за счет грамотной организации работы удалось выполнить до холодов. На обеих улицах остались буквально последние штрихи.

На Маерчака завершены работы с покрытиями. В план ремонта этого года включен первый участок этой улицы – от проспекта Свободный до здания финансово-экономического колледжа на Маерчака, 20. На проезжей части полностью заменили бортовые камни, уложили два слоя прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для большей безопасности на участке обустроена разделительная полоса для потоков транспорта. А для удобства обслуживания улицы – технические тротуары.

В порядок приведены все пешеходные пути и переходы. Выполнены необходимые понижения, уложена тактильная плитка. Заездной карман на остановке общественного транспорта теперь соответствует современным требованиям, площадка полностью готова для установки павильона. Осталось завершить работы со светофорами, докомплектовать опоры и нанести разметку. Ремонт улицы Маерчака будет продолжен в следующем году.

Участок на улице Калинина. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Дополнительные средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» были направлены и на ремонт участка от кольцевой развязки на Калинина до выезда из города (от здания по адресу Норильская, 18ж до здания по адресу Калинина, 169/10).

Здесь заменили бортовые камни и покрытие проезжей части, нанесли продольную разметку. Отремонтировали и дообустроили все тротуары. Остановки и пешеходные переходы удобны для маломобильных горожан, их привели в соответствии с современными требованиями безопасности. Рабочие завершают работы с тротуарами, устанавливают новые остановочные павильоны. Отметим, что ремонт участка на выезде из города завершил планомерное приведение в порядок всей улицы, которое велось за счет средств национального проекта и бюджета города.

Напомним, что кроме участков на Маерчака и Калинина в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Красноярске дорожный ремонт провели на улице Павлова и перекрестке улиц Монтажников и Алеши Тимошенкова. Всего за последние 4 года в городе отремонтировали 265 км дорог – это 23% городской улично-дорожной сети.